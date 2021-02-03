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«Манчестер Юнайтед» усилил охрану дома Марсьяля после угроз

03 Февраля 2021, 14:43,

Global Look Press

Недавнее поражение «Манчестер Юнайтед» от «Шеффилд Юнайтед», занимающего последнее место в таблице английской Премьер-лиги, повлекло за собой волну негатива в адрес команды Уле Гуннара Сульшера. Дошло до того, что нападающий Антони Марсьяль и его супруга Мелани начали получать угрозы смерти в социальных сетях. Не обошлось и без оскорблений французского футболиста на расовой почве.

По просьбе Марсьяля «Манчестер Юнайтед» усилил охрану его дома. Об этом на своих страницах сообщает Daily Mail.

В нынешнем сезоне Антони Марсьяль забил семь голов и отдал семь голевых передач в двадцати семи играх.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Антони Марсьяль
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