Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Клопп высказался о переходе Кабака

03 Февраля 2021, 12:50,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход турецкого защитника Озана Кабака из гельзенкирхенского «Шальке». 20-летний футболист будет выступать за мерсисайдцев на правах аренды до конца сезона.

«Озан прибыл в Германию совсем молодым. Все уже тогда понимали, что он - большой талант. Сейчас ему всего 20 лет. Думаю, мы выбрали удачный момент для трансфера. Кабаку нужна стабильная команда, мы можем ему предложить это», - передает слова немецкого тренера пресс-служба мерсисайдцев.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету команды Клоппа 40 баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Озан Кабак
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола