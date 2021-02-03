Клопп высказался о переходе Кабака

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход турецкого защитника Озана Кабака из гельзенкирхенского «Шальке». 20-летний футболист будет выступать за мерсисайдцев на правах аренды до конца сезона.

«Озан прибыл в Германию совсем молодым. Все уже тогда понимали, что он - большой талант. Сейчас ему всего 20 лет. Думаю, мы выбрали удачный момент для трансфера. Кабаку нужна стабильная команда, мы можем ему предложить это», - передает слова немецкого тренера пресс-служба мерсисайдцев.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету команды Клоппа 40 баллов.