Кабак: «Всегда мечтал играть за «Ливерпуль»

Турецкий защитник Озан Кабак, перешедший из гельзенкирхенского «Шальке» в «Ливерпуль», прокомментировал свой трансфер. Стороны заключили арендный договор до конца сезона с правом последующего выкупа.

«Ливерпуль» - клуб моего детства. Всегда мечтал сыграть за эту команду на «Энфилде» перед армией потрясающих болельщиков. Моя мечта сбылась.

Юрген Клопп решит, когда я смогу выйти на поле. Буду ждать своего шанса и выкладываться на 100 процентов», - передает слова 20-летнего футболиста пресс-служба мерсисайдцев.

По итогам 21 тура Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 40 очков и располагается на третьей позиции в турнирной таблице.