«Челси» нацелился на защитника «Баварии»

25-летний немецкий защитник Никлас Зюле, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», может сменить чемпионат Германии на английскую Премьер-лигу.

Как информирует издание Sport Bild, заинтересованность в трансфере игрока проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» хотят усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно.

Напомним, что Зюле защищает цвета «Баварии» с 2017-го года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2022-го года.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Никлас сыграл 12 поединков, в которых отметился одним голом. В пассиве футболиста одна желтая карточка.