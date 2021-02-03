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«Челси» нацелился на защитника «Баварии»

03 Февраля 2021, 10:25,

Global Look Press

25-летний немецкий защитник Никлас Зюле, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», может сменить чемпионат Германии на английскую Премьер-лигу.

Как информирует издание Sport Bild, заинтересованность в трансфере игрока проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» хотят усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно.

Напомним, что Зюле защищает цвета «Баварии» с 2017-го года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2022-го года.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Никлас сыграл 12 поединков, в которых отметился одним голом. В пассиве футболиста одна желтая карточка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Никлас Зюле, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
snk6565
03 Февраля 2021, 12:26

Челси хочет собрать Бундестим-2???...не чревато ли?))))

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