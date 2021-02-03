«Челси» нацелился на защитника «Баварии»

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03 Февраля 2021, 10:25,
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25-летний немецкий защитник Никлас Зюле, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», может сменить чемпионат Германии на английскую Премьер-лигу.
Как информирует издание Sport Bild, заинтересованность в трансфере игрока проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» хотят усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно.
Напомним, что Зюле защищает цвета «Баварии» с 2017-го года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2022-го года.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Никлас сыграл 12 поединков, в которых отметился одним голом. В пассиве футболиста одна желтая карточка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Никлас Зюле, Трансферы футбола - лето 2021
Челси хочет собрать Бундестим-2???...не чревато ли?))))