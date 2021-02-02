Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Лено стал вторым вратарём «Арсенала», которого удалили в матче АПЛ

02 Февраля 2021, 23:19,

Global Look Press

Немецкий голкипер «Арсенала» Бернд Лено был удалён с поля в матче 22 тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Он стал лишь вторым вратарём в истории «канониров», который получил красную карточку в матче АПЛ. До этого единственным подобным игроком являлся Дэвид Симен. Англичанин был удалён в матче против «Вест Хэма» в ноябре 1993 года.

В текущем сезоне Лено провёл 22 игры в английской Премьер-лиги и пропустил 22 гола. Также Бернд провёл один матч за сборную Германии в Лиге наций в 2020 году. Красная карточка, полученная голкипером в матче с «Вулверхэмптоном», стала для него первой в карьере. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Арсенал Лондон, Апл, Бернд Лено
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