Лено стал вторым вратарём «Арсенала», которого удалили в матче АПЛ

Немецкий голкипер «Арсенала» Бернд Лено был удалён с поля в матче 22 тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Он стал лишь вторым вратарём в истории «канониров», который получил красную карточку в матче АПЛ. До этого единственным подобным игроком являлся Дэвид Симен. Англичанин был удалён в матче против «Вест Хэма» в ноябре 1993 года.

В текущем сезоне Лено провёл 22 игры в английской Премьер-лиги и пропустил 22 гола. Также Бернд провёл один матч за сборную Германии в Лиге наций в 2020 году. Красная карточка, полученная голкипером в матче с «Вулверхэмптоном», стала для него первой в карьере.