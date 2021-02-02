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Сульшер: «Рано говорить о чемпионской гонке»

02 Февраля 2021, 21:17,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что пока рано думать о чемпионстве.

«Сейчас мы не должны думать о чемпионстве и о том, что случится в мае. Давайте потерпим хотя бы до апрельского перерыва на матчи сборных, нам ещё предстоит сыграть в Лиге Европы. Сейчас мы должны сосредоточиться только на том, как стать лучше. Мы прогрессируем по сравнению с прошлым сезоном, сейчас я не хочу говорить о чемпионской гонке», - цитирует Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в английской Премьер-лиге после двадцати одного тура, имея в своём активе сорок одно очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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