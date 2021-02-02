Агуэро пропустит несколько недель из-за последствий коронавируса

Возвращение нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в строй откладывается.

Как сообщает The Times, аргентинский футболист продолжает бороться с последствиями коронавируса и пропустит несколько недель. В то же время отмечается, что Агуэро уже приступил к индивидуальным тренировкам.

32-летний Агуэро сыграл лишь девять матчей за «горожан» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами. Действующее соглашение Серхио с английским клубом действует до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать пять миллионов евро.

После двадцати одного тура «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ.