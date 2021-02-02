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Главный тренер сборной Алжира: «Рияд несчастлив в «Манчестер Сити»

02 Февраля 2021, 20:37,

Global Look Press

Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади рассказал, что полузащитник Рияд Марез несчастлив в «Манчестер Сити».

«Марез несчастлив в «Манчестер Сити», потому что хочет играть больше. Конечно, Рияд, как и любой спортсмен, рассчитывает выходить на поле в каждом матче. Я не могу сказать ему, чтобы он покинул свой клуб и перешёл туда, где будет получать игровое время. Я не его менеджер, для меня самое главное – увидеть Мареза в хорошей форме в сборной. Рияд является нашим капитаном, я ему полностью доверяю», - цитирует Бельмади dzfoot.

29-летний Марез принял участие в двадцати пяти матчах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Рияд Марез, Джамель Бельмади
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Комментарии (1)
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odessa83234
02 Февраля 2021, 21:43

"Носи" звание "тормоз мысли" с высоко поднятой головой.

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