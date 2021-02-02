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Рохо перешёл в «Бока Хуниорс»

02 Февраля 2021, 18:25,

Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе в «Бока Хуниорс» защитника Маркоса Рохо. Условия перехода тридцатилетнего футболиста в аргентинский клуб не разглашаются.

Рохо выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2014 года. Исключением стал период с января по июнь прошлого года, который защитник провёл в аренде в родном «Эстудиантесе».

Всего в составе «Манчестер Юнайтед» за эти годы Маркос Рохо провёл 122 матча, забил два гола и отдал четыре результативных паса.

Стоит напомнить, что с начала 2011 по средину 2012 года Рохо защищал цвета московского «Спартака».  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - зима 2021, Бока Хуниорс, Маркос Рохо, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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