Рохо перешёл в «Бока Хуниорс»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе в «Бока Хуниорс» защитника Маркоса Рохо. Условия перехода тридцатилетнего футболиста в аргентинский клуб не разглашаются.

Рохо выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2014 года. Исключением стал период с января по июнь прошлого года, который защитник провёл в аренде в родном «Эстудиантесе».

Всего в составе «Манчестер Юнайтед» за эти годы Маркос Рохо провёл 122 матча, забил два гола и отдал четыре результативных паса.

Стоит напомнить, что с начала 2011 по средину 2012 года Рохо защищал цвета московского «Спартака».