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На матчах «Астон Виллы» будут делать прививки от коронавируса

02 Февраля 2021, 15:37,

Global Look Press

Национальная служба здравоохранения Англии будет использовать стадион «Вилла Парк» как центр вакцинации от коронавируса. Об этом с гордостью сообщила пресс-служба «Астон Виллы».

Центр вакцинации на «Вилла Парк» будет способен сделать тысячи уколов еженедельно. Попасть на приём и привиться от коронавируса можно будет по предварительной записи.

На сайте «Астон Виллы» отмечается, что центр вакцинации будет открыт семь дней в неделю. Он даже будет функционировать во время домашних матчей команды, поскольку в настоящее время трибуны закрыты для зрителей.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Астон Вилла
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