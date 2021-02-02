На матчах «Астон Виллы» будут делать прививки от коронавируса

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02 Февраля 2021, 15:37,
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Национальная служба здравоохранения Англии будет использовать стадион «Вилла Парк» как центр вакцинации от коронавируса. Об этом с гордостью сообщила пресс-служба «Астон Виллы».
Центр вакцинации на «Вилла Парк» будет способен сделать тысячи уколов еженедельно. Попасть на приём и привиться от коронавируса можно будет по предварительной записи.
На сайте «Астон Виллы» отмечается, что центр вакцинации будет открыт семь дней в неделю. Он даже будет функционировать во время домашних матчей команды, поскольку в настоящее время трибуны закрыты для зрителей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Астон Вилла