На матчах «Астон Виллы» будут делать прививки от коронавируса

Национальная служба здравоохранения Англии будет использовать стадион «Вилла Парк» как центр вакцинации от коронавируса. Об этом с гордостью сообщила пресс-служба «Астон Виллы».

Центр вакцинации на «Вилла Парк» будет способен сделать тысячи уколов еженедельно. Попасть на приём и привиться от коронавируса можно будет по предварительной записи.

На сайте «Астон Виллы» отмечается, что центр вакцинации будет открыт семь дней в неделю. Он даже будет функционировать во время домашних матчей команды, поскольку в настоящее время трибуны закрыты для зрителей.