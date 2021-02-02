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Гвардиола заблокировал трансфер Диего Косты в «Манчестер Сити»

02 Февраля 2021, 11:10,

Global Look Press

Испанский форвард Диего Коста, расторгнувший контракт с мадридским «Атлетико», мог вернуться в английскую Премьер-лигу.

Как информирует издание Daily Mail, 32-летний свободный агент был предложен «Манчестер Сити», однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола отказался от подписания футболиста.

Напомним, что ранее Коста выступал в чемпионате Англии за лондонский «Челси». Диего защищал цвета столичного коллектива с 2014-го по 2017-й год.

В нынешнем сезоне опытный форвард провел семь поединков в испанской Примере. Коста записал на свой счет два забитых мяча (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Диего Коста
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