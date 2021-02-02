Самые дорогие футбольные трансферы зимы-2021 в Европе

В Европе закрылось зимнее трансферное окно, самое время рассказать об итогах. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает самые дорогие сделки.

Жереми Фримпонг

Куда: «Байер» (Германия).

Откуда: «Селтик» (Шотландия)

Стоимость: 11 млн евро (здесь и далее – по данным transfermarkt.de)

Открывают наш рейтинг правые защитники. Второй по стоимости трансфер Германии этой зимы совершил «Байер», который нашёл усиление в Шотландии. «Аспириновые» отдали «Селтику» 11 миллионов евро за 20-летнего Жереми Фримпонга. Судьба у него интересная, потому что футбольному мастерству уроженец Амстердама обучался не в академии «Аякса», а в «Манчестер Сити». Хотя пробиться в состав «горожан» он не смог, но полтора сезона в «Селтике» позволили ему попасть в топовый чемпионат. Пока Фримпонг ещё не дебютировал в составе «Байера», кстати, ему придётся конкурировать с соотечественником Тимоти Фонсу-Менса, который переехал в Леверкузен из «Манчестер Юнайтед». Посмотрим, чем это закончится.

Йоаким Маеле

Куда: «Аталанта» (Италия)

Откуда: «Генк» (Бельгия)

Стоимость: 11 млн евро

И ещё один правый защитник. «Аталанта» взяла себе за правило приобретать футболистов из «Генка». Йоаким Маеле – это уже третий футболист за последнее время, перебравшийся по этому маршруту, причём это не дань традициям, а реальное усиление команды. Берагамаскам нужен был новый правый защитник, и они давно остановили свой выбор на 23-летнем датчанине, закрыв сделку ещё осенью. Маеле успел за первый месяц на Апеннинах провести уже шесть матчей в Серии А, что лишь подчёркивает его необходимость для команды.

Деннис Ман

Куда: «Парма» (Италия)

Откуда: «ФКСБ» (Румыния)

Стоимость: 13 млн евро

Правый вингер Деннис Ман считается одним из самых перспективных игроков Румынии. Футболисту исполнилось 22 года, и это прекрасное время, чтобы попробовать свои силы в иностранном чемпионате. В текущем сезоне за «ФКСБ» он провёл 20 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 7 результативных передач – показатель потрясающий, который более чем оправдывает средства, вложенные в Мана. «Парма» — это хорошее место для румынских игроков, именно в стане «молочников» в сезоне 2002/03 блеснул Адриан Муту, после чего перебрался в «Челси».

Педро

Куда: «Фламенго» (Бразилия)

Откуда: «Фиорентина» (Италия)

Стоимость: 14 млн евро

О зимнем трансферном окне многое говорит тот факт, что в топ-10 самых дорогих трансферов попал футболист, который в расцвете уехал из Европы, причём не в богатые Китай или ОАЭ, а в Бразилию. 23-летний нападающий Педро попробовал свои силы в Италии, но показать себя там не смог. В сентябре 2019 года бразилец перебрался из «Флуминенсе» в «Фиорентину» за 11 миллионов евро, но уже спустя четыре месяца вернулся на родину, во «Фламенго». Год он провёл в стане «красно-чёрных» на правах аренды, а теперь права на него были выкуплены. При этом «фиалки» умудрились ещё и заработать на Педро, продав его за большие деньги, чем были потрачены на его приобретение.

Морган Сансон

Куда: «Астон Вилла» (Англия)

Откуда: «Марсель» (Франция)

Стоимость: 15,8 млн евро

Очередной француз перебрался в Премьер-лигу. Морган Сансон – крепкий полузащитник, который был важным для «Марселя». При этом назвать его звездой тяжело. Однако «Астон Вилле» нужно было усиление в центр поля, и бирмингемцы не поскупились, выложив за него 15,8 миллиона евро. Давать прогнозы, как сложится карьера Сансона в Англии, рано. В конце концов в Премьер-лиге не раз бывали случаи, когда не слишком звёздные французы выстреливали и становились большими футболистами.

Николо Ровелла

Куда: «Ювентус» (Италия)

Откуда: «Дженоа» (Италия)

Стоимость: 18 млн евро

Николо Ровелла перебрался в «Ювентус», правда, в Турин он пока не переехал. «Старая синьора» выкупила права на 19-летнего опорного полузащитника, но оставила его ещё на полгода в «Дженоа», где тот провёл всю свою карьеру. Ровелла в прошлом сезоне дебютировал в профессиональном футболе, а в этом стал чаще появляться, хотя назвать его основным футболистов генуэзцев пока было нельзя. «Ювентус» решил рискнуть и сразу выкупить права на молодого футболиста, пока он ещё не слишком дорогой и не слишком раскрученный. Однако в Турине понимают, что для «Старой синьоры» Ровелла сыроват.

Крепин Диатта

Куда: «Монако» (Франция)

Откуда: «Брюгге» (Бельгия)

Стоимость: 20 млн евро

Едва ли многие знают Крепина Диатта, однако его имя стоит запомнить. Вполне вероятно, что вскоре он станет участником трансфера в топ-клуб. Сенегалец ярко себя проявлял в Бельгии, в текущем сезоне он, например, успел забить 10 голов и 2 результативные передачи в 19 матчах. Правда, в Лиге чемпионов в пяти поединках на его счету не было результативных действий. «Монако» высоко оценил талант 21-летнего нападающего в надежде, что тот продолжит прогрессировать. Учитывая возраст, талант и умения Диатта, следует рассчитывать, что он сможет заиграть во Франции, а затем совершить следующий переход уже на более высокий уровень.

Доминик Собослаи

Куда: «Лейпциг» (Германия)

Откуда: «Зальцбург» (Австрия)

Стоимость: 20 млн евро

Доминик Собослаи был одним из самых обсуждаемых игроков осенью, его сватали во многие топ-клубы. Тем не менее в этот раз «Ред Булл» не отпустил из своего концерна молодого футболиста, в отличие от Холанна и Минамино, которые год назад из австрийского клуба уехали не в «Лейпциг». Собослаи перебрался именно в стан подопечных Юлиана Наггельсманна. 20-летний венгр точно должен усилить «Лейпциг», так что трансфер вполне понятен и логичен. Главное, чтобы Собослаи смог себя показать на более высоком уровне сопротивления.

Амад Диалло

Куда: «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Откуда: «Аталанта» (Италия)

Стоимость: 21 млн евро

Договорённость о переходе Амада Диалло в «Манчестер Юнайтед» была достигнута ещё осенью, но завершили трансфер только сейчас. Что-то сказать о 18-летнем ивуарийце пока сложно. В текущем сезоне он дебютировал в Лиге чемпионов в составе «Аталанты», выйдя на 22 минуты. В Серии А на его счету 13 минут, в прошлом сезоне он также толком не играл. Иными словами, «красные дьяволы» заплатили 20 с лишним миллионов евро просто за перспективу. Сможет ли Диалло раскрыть свой талант в стане «манкунианцев» или нет – это вопрос времени.

Себастьян Алле

Куда: «Аякс» (Голландия)

Откуда: «Вест Хэм» (Англия)

Стоимость: 22,5 млн евро

Неожиданно среди самых дорогих трансферов зимы оказался переход в голландскую лигу. «Аякс» в кои-то веки не продал, а купил футболиста за дорого, причём не юного. Себастьяну Алле 26 лет, и он предпочёл играть в Голландии, чем сидеть в Англии, благо Эредивизи ему знакома. Именно в Нидерландах в составе «Утрехта» Алле блеснул, потом в составе «Айнтрахта» вместе Лукой Йовичем разрывал соперников в Германии и Лиге Европы, но вот в «Вест Хэме» у него не получилось. Лондонцы покупали Алле за 50 миллионов евро, а теперь смогли вернуть менее половины от этой суммы. В Голландии ивуариец сразу напомнил себя прежнего – 2 гола и 3 ассиста в первых пяти матчах Эредивизи.

Саид Бенрахма

Куда: «Вест Хэм» (Англия)

Откуда: «Брентфорд» (Англия)

Стоимость: 23,1 млн евро

Далеко не все знают фамилию самого дорого зимнего трансфера. Хотя Саид Бенрахма уже полгода играет за «Вест Хэм», его сложно выделить в составе «молотобойцев». Бенрахма перебрался в стан «молотобойцев» в октябре на правах аренды из «Брентфорда», а теперь лондонцы выкупили права на алжирца полностью. На самом деле сложно оценивать этот переход. Пока что с уверенностью можно говорить, что это результат огромного количества денег в английском футболе, раз клуб из чемпионшипа несмотря на коронакризис умудряется заработать более 20 миллионов евро на продаже своего футболиста. В общем, будем следить за Бенрахмой.

Андрей Центров