Мэйтленд-Найлс проведёт остаток сезона в «Вест Бромвиче»

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02 Февраля 2021, 10:09,
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Защитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс продолжит карьеру в «Вест Бромвиче», об этом рапортует пресс-служба «дроздов».
Стороны заключили арендное соглашение до завершения сезона-2020/2021.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.
После 21-го тура «Вест Бромвич» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата. На счету команды 12 набранных очков. Ближайший поединок «дрозды» проведут на выезде против «Шеффилд Юнайтед». Игра состоится второго февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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