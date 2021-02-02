Самые главные зимние трансферы Европы

В Европе закрылось зимнее трансферное окно, которое получилось довольно странным. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает самые главные сделки прошедшего месяца.

В Англии трансферное окно прошло странно — пожалуй, это самое точное описание. Клубы Премьер-лиги приняли участие в трёх самых крупных сделках зимы-2021, но каждая из них скорее удивляет. «Манчестер Юнайтед» за 21 миллион евро (здесь и далее – по данным transfermarkt.de) приобрёл у «Аталанты» Амада Диалло, который во взрослом футболе провёл считанное количество матчей. «Вест Хэм» за 22,5 миллиона продал (а не купил) «Аяксу» Себастьяна Алле и полностью выкупил права на ранее арендованного у клуба чемпионшипа «Брентфорда» Саида Бенрахму за 23,1 миллиона.

Если говорить об отдельных командах, то стоит отметить «Арсенал». «Канониры» продолжают делать ставку на полузащитников, которые так или иначе имеют отношение к мадридскому «Реалу». Этой зимой в Лондон в пару к Дани Себальосу перебрался Мартин Эдегор. Талантливый норвежец не смог в Мадриде пробиться в состав, и теперь отправился за игровой практикой в Лондон. Учитывая то внимание, которое к себе привлекал Эдегор, следить за ним будет крайне интересно. В свою очередь «Арсенал» завершил историю другого полузащитника, когда-то выступавшего за «Реал». Месут Озил, который не был заявлен на текущий сезон, но продолжал получать огромную зарплату, расторг контракт с «Арсеналом» и перебрался в «Фенербахче», на родину своих предков. Немного обидно, что карьера одного из самых талантливых хавбеков прошлого десятилетия завершилась подобным образом, но тут уже ничего не поделать.

«Ливерпуль» укрепил-таки центр обороны, но сделал это довольно оригинальным способом. «Мерсисайдцы» подписали Бена Дэвиса из «Престона» и Озана Кабака из «Шальке». Оба трансфера вызывают небольшое удивление. Дэвис к 25 годам ни разу не играл выше чемпионшипа, а 20-летний немец выступал за команду, которая в течение 2020 года проигрывала всем подряд и часто разгромно. Посмотрим, насколько эта пара сможет усилить «Ливерпуль».

В Испании самый заметный трансфер связан с 32-летним аргентинцем. «Севилья» за 5,5 миллиона евро выкупила Папу Гомеса, который разругался с тренером «Аталанты». «Бергамаски» категорически отказались продавать своего бывшего лидера в стан соперников по Серии А, чем и воспользовались андалузцы. Это крайне интересный трансфер, который должен усилить «Севилью».

Интересно выступил «Хетафе», который арендовал молодых футболистов у топ-клубов: Такефусо Кубо — у «Реала» и Карлеса Аленью — у «Барселоны». За ними как минимум будет интересно наблюдать. Кстати, сами топ-клубы, несмотря на все проблемы, решили обойтись без усиления. Лидер же чемпионата «Атлетико» арендовал у «Лиона» нападающего Муссу Дембеле, который в прошлом сезоне запомнился в Лиге чемпионов, но в текущем играл за «ткачей» вполноги (всего 1 гол).

Зато в Италии была движуха, и здесь трансферное окно не одним новичком «Фиорентины» Александром Кокорином богато. «Аталанта», заработав чуть менее 30 миллионов евро, выложила из них 11 за правого защитника Йоакима Маеле, который выглядит очень интересным исполнителем. Кроме того, «бергамаски» продолжают увеличивать русскоговорящую диаспору: к Миранчуку и Малиновскому был подписан ещё один украинец — Виктор Коваленко, которого всего за 700 тысяч купили у «Шахтёра». Виной такой маленькой суммы контракт, который завершался у хавбека ближайшим летом.

«Ювентус» и «Дженоа» провернули интересную серию сделок. Туринцы у генуэзцев приобрели права на 19-летнего опорного полузащитника Николо Ровеллу за 18 миллионов евро, при этом оставили его в текущем клубе в аренде до лета. «Дженоа» же полученную сумму … вернула в «Ювентус»: за 10 миллионов был приобретён 20-летний хавбек Маноло Портанова и за 8 миллионов — 19-летний форвард Элиа Петрелли. При этом нападающий ещё и был отправлен в Серию В в аренду в «Реджину». Откровенно говоря, кажется, что это какой-то хитрый ход для соблюдения правил финансового фейр-плей, хотя официально клубы заявили об обмене. Кстати, ещё «Дженоа» вернула в Италию Кевина Стротмана, который в последнее время защищал цвета «Марселя».

Активен был и «Милан», который борется за чемпионство. «Россонери» усилили почти все линии. В центре обороны теперь может сыграть Фикайо Томори, который в «Челси» в последнее время на поле почти не выходил. Среднюю линию укрепил Суалихо Мейте из «Торино», который себя самым лучшим образом зарекомендовал в Серии А. Ну и сменщиком Ибрагимовича теперь будет более юный, всего лишь 34-летний Марио Манджукич. В условиях скудного финансирования руководство «Милана» явно приложило много усилий, чтобы осуществить мечту.

Отдельно хочется отметить «Парму», которая сделала несколько приобретений с прицелом на будущее. «Молочники» отдали 13 миллионов за 22-летнего румынского вингера Денниса Мана в надежде получить нового Адриана Муту. Центр атаки усилил Джошуа Зиркзее, который изредка появлялся в составе «Баварии» и не портил общей картины. Отметим и 19-летнего молодого греческого защитника Василиоса Загаритиса, который был куплен у «Панатинаикоса».

Вспомним также, что в Италию перебрался ещё один форвард из российской Премьер-лиги – «Беневенто» арендовал у ЦСКА Адольфо Гайича. В нашем чемпионате у аргентинца не получилось, посмотрим, как получится на Апеннинах.

Германия редко славится какими-то интересными трансферами, но кое-что отметить стоит. Прежде всего, переход Доминика Собослаи из «Зальцбурга» в «Лейпциг». В этот раз новый талант концерна «Ред Булл» остался внутри семьи, а не был потерян, как Эрлинг Холанн или Такуми Минамино год назад. 20 миллионов за венгра, уплаченные «Лейпцигом», кажутся вполне справедливой стоимостью.

Довольно активен был «Байер». Забавно, что леверкузенцы купили в Британии сразу двух голландских правых защитников, имеющих ганские корни. Своеобразными «братьями-близнецами» оказались 23-летний Тимоти Фосу-Менса из «Манчестер Юнайтед» (за 1,7 миллиона евро) и 20-летний Жереми Фримпонг из «Селтика» (за 11 миллионов). Помимо них также из Британии пришло усиление атаки – 2 миллиона евро были отправлены в «Лестер» в обмен на Демарая Грэя, который не смог раскрыться в стане «лис», несмотря на авансы.

Отдельного внимания заслуживает бумеранг, запущенный «Айнтрахтом». Полтора года назад франкфуртцы продали в «Реал» за 63 миллиона евро Луку Йовича, который откровенно провалился в Мадриде. Зимой «Айнтрахт» арендовал форварда обратно за 1 миллион евро, и … Йович вновь стал забивать. Пока он выходит на замену, проведя в четырёх матчах в общей сложности 105 минут и отличившись три раза.

«Шальке» в попытках спастись вернул в состав своих бывших игроков: Сеада Колашинаца – из «Арсенала» и 37-летнего Клааса-Яна Хунтелаара – из «Аякса». Ещё один ветеран – 33-летний Сами Хедира – покинул «Ювентус» и перебрался в «Герту».

Андрей Центров