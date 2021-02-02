«Ливерпуль» объявил о подписании Кабака

Турецкий защитник Озан Кабак покинул гельзенкирхенский «Шальке» и перебрался в английскую Премьер-лигу. 20-летний футболист стал игроком «Ливерпуля». Стороны заключили арендный договор до конца сезона, об этом рапортует пресс-служба мерсисайдского клуба.

Напомним, что Кабак защищал цвета «Шальке» с 2019-го года. В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Озан сыграл 14 поединков, в которых получил пять желтых карточек.

Ранее «Ливерпуль» оформил трансфер защитника «Престона» Бена Дэвиса.

По итогам 21 тура чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 40 баллов и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.