Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» объявил о подписании Кабака

02 Февраля 2021, 08:20,

Global Look Press

Турецкий защитник Озан Кабак покинул гельзенкирхенский «Шальке» и перебрался в английскую Премьер-лигу. 20-летний футболист стал игроком «Ливерпуля». Стороны заключили арендный договор до конца сезона, об этом рапортует пресс-служба мерсисайдского клуба.

Напомним, что Кабак защищал цвета «Шальке» с 2019-го года. В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Озан сыграл 14 поединков, в которых получил пять желтых карточек.

Ранее «Ливерпуль» оформил трансфер защитника «Престона» Бена Дэвиса.

По итогам 21 тура чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 40 баллов и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Озан Кабак
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