Дэвис – о переходе в «Ливерпуль»: «Было бы глупо не воспользоваться такой возможностью»

Защитник Бен Дэвис поделился эмоциями от перехода в «Ливерпуль».

«Конечно, я рад оказаться здесь. Это невероятный шанс для меня. Очевидно, когда я впервые увидел предложение «Ливерпуля», то очень сильно удивился. Было бы глупо не воспользоваться такой возможностью по максимуму, я могу многому научиться у футболистов «Ливерпуля».

Я никогда не был на Энфилде, пока что даже не освоился здесь. Посмотрел одним глазком на поле, оно похоже на ковёр, это было ожидаемо.

С нетерпением жду возможности выйти на поле и показать всем, на что я способен. Уверен, что большинство фанатов даже не знают меня», - цитирует Дэвиса пресс-служба «Ливерпуля».