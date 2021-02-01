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«Бенфика» досрочно прервала аренду Фернандеша и отдала португальца «Галатасараю»

01 Февраля 2021, 23:34,

Евро-Футбол.Ру

«Бенфика» досрочно прервала аренду Жедсон Фернандеш в «Тоттенхэм» и отдала португальца «Галатасараю».

Как сообщает пресс-служба клуба из Стамбула, аренда Жедсона рассчитана до 30 июня 2021 года.

22-летний полузащитник сыграл лишь два матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.

Отметим, что Фернандеш переходил в стан «шпор» в качестве одного из самых талантливых португальских футболистов своего поколения, но закрепиться в английском клубе так и не смог.

В активе Жедсона два матча за сборную Португалии, за которую он дебютировал ещё в сентябре 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Бенфика, Галатасарай, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Жедсон Фернандеш
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Комментарии (3)
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0
Underdog
01 Февраля 2021, 23:59

Так это ж Тотнем его вернул. Неделю назад писали, что он ни о чем в клубе

0
Underdog
02 Февраля 2021, 00:13

Или комментатор во время трансляции говорил...

0
altmax
01 Февраля 2021, 23:48

По ходу не нашли с Моуром общий язык))

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