«Бенфика» досрочно прервала аренду Фернандеша и отдала португальца «Галатасараю»

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01 Февраля 2021, 23:34,
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«Бенфика» досрочно прервала аренду Жедсон Фернандеш в «Тоттенхэм» и отдала португальца «Галатасараю».
Как сообщает пресс-служба клуба из Стамбула, аренда Жедсона рассчитана до 30 июня 2021 года.
22-летний полузащитник сыграл лишь два матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.
Отметим, что Фернандеш переходил в стан «шпор» в качестве одного из самых талантливых португальских футболистов своего поколения, но закрепиться в английском клубе так и не смог.
В активе Жедсона два матча за сборную Португалии, за которую он дебютировал ещё в сентябре 2018 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тоттенхэм, Бенфика, Галатасарай, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Жедсон Фернандеш
Так это ж Тотнем его вернул. Неделю назад писали, что он ни о чем в клубе
Или комментатор во время трансляции говорил...
По ходу не нашли с Моуром общий язык))