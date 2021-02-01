«Бенфика» досрочно прервала аренду Фернандеша и отдала португальца «Галатасараю»

«Бенфика» досрочно прервала аренду Жедсон Фернандеш в «Тоттенхэм» и отдала португальца «Галатасараю».

Как сообщает пресс-служба клуба из Стамбула, аренда Жедсона рассчитана до 30 июня 2021 года.

22-летний полузащитник сыграл лишь два матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился.

Отметим, что Фернандеш переходил в стан «шпор» в качестве одного из самых талантливых португальских футболистов своего поколения, но закрепиться в английском клубе так и не смог.

В активе Жедсона два матча за сборную Португалии, за которую он дебютировал ещё в сентябре 2018 года.