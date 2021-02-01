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«Ливерпуль» объявил о трансфере Дэвиса

01 Февраля 2021, 23:24,

Global Look Press

Защитник Бен Дэвис перешёл из «Престона» в «Ливерпуль».

Как сообщает пресс-служба «мерсисайдцев», Дэвис подписал с клубом долгосрочный контракт. 25-летний англичанин будет выступать за «Ливерпуль» под 28-м номером.

Отметим, что Дэвис является воспитанником «Престона», в нынешнем сезоне он сыграл девятнадцать матчей в Чемпионшипе и отметился одной голевой передачей. По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка 540 тысяч евро.

Напомним, что «Ливерпуль» испытывает проблемы с защитниками, травмы получили ван Дейк, Матип и Гомес.

После 21-го тура подопечные Клоппа занимают третье место в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Престон, Бен Дэвис
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Комментарии (1)
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Super fanat
02 Февраля 2021, 00:32

Лучше, чем ничего. Зная тот же уровень Гомеса и Матипа, может стать и основным в ближайшем будущем! Тем более, при сложившейся ситуации у него будет более чем достаточно возможностей проявить себя на поле. Из Чемпионшипа шанс один на миллион убежать в клуб АПЛ такого уровня, пусть дерзает!

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