«Ливерпуль» объявил о трансфере Дэвиса

Защитник Бен Дэвис перешёл из «Престона» в «Ливерпуль».

Как сообщает пресс-служба «мерсисайдцев», Дэвис подписал с клубом долгосрочный контракт. 25-летний англичанин будет выступать за «Ливерпуль» под 28-м номером.

Отметим, что Дэвис является воспитанником «Престона», в нынешнем сезоне он сыграл девятнадцать матчей в Чемпионшипе и отметился одной голевой передачей. По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка 540 тысяч евро.

Напомним, что «Ливерпуль» испытывает проблемы с защитниками, травмы получили ван Дейк, Матип и Гомес.

После 21-го тура подопечные Клоппа занимают третье место в АПЛ.