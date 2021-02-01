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​Сульшер: «Делегаты признали ошибки судей в нашем матче с «Шеффилд Юнайтед»

01 Февраля 2021, 18:25,

Global Look Press

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» шокировал своих фанатов домашним поражением от «Шеффилд Юнайтед» - последней команды Премьер-лиги. Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер поговорил о работе рефери на той игре.

«Мне не нравится поднимать эти вопросы, но я получил отчёт от судейских делегатов, и они признали ошибки судей в нашем матче против «Шеффилд Юнайтед». Они признали, что гол соперника нужно было отменить, а наш гол – засчитать. Для нас это очень важный момент. У вас больше шансов выиграть матч, когда вы ведёте 1:0, а не проигрываете 0:1», - цитирует Сульшера Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
01 Февраля 2021, 21:00

По факту, это всё отмазки! Проигрышу команде, которую обыгрывают все, не может быть оправданий. Пусть даже и факты плохо судейства имели место, но на то вы и претенденты на чемпионство, чтобы переламывать исходы таких матчей в свою пользу.

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