​Сульшер: «Делегаты признали ошибки судей в нашем матче с «Шеффилд Юнайтед»

На прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» шокировал своих фанатов домашним поражением от «Шеффилд Юнайтед» - последней команды Премьер-лиги. Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер поговорил о работе рефери на той игре.

«Мне не нравится поднимать эти вопросы, но я получил отчёт от судейских делегатов, и они признали ошибки судей в нашем матче против «Шеффилд Юнайтед». Они признали, что гол соперника нужно было отменить, а наш гол – засчитать. Для нас это очень важный момент. У вас больше шансов выиграть матч, когда вы ведёте 1:0, а не проигрываете 0:1», - цитирует Сульшера Goal.com.