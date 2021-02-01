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01 Февраля 2021, 16:51,
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не перейдёт в «ПСЖ». Как сообщает в Twitter известный итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб не отпустил двадцатичетырёхлетнего футболиста в Париж, поскольку не смог найти ему замену.
В нынешнем сезоне Алли получает очень мало игрового времени в «Тоттенхэме». Если брать Премьер-лигу, то полузащитник провёл на футбольном поле только семьдесят четыре минуты в четырёх поединках.
Всего за шесть лет в «Тоттенхэме» Алли провёл 234 матча, забил шестьдесят четыре гола и отдал пятьдесят семь результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Деле Алли