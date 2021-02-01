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​«Ливерпуль» рассчитывает подписать Кабака до закрытия трансферного окна

01 Февраля 2021, 14:55,

Global Look Press

Кадровые проблемы в центре обороны вынуждают «Ливерпуль» выходить на трансферный рынок. Как сообщает Goal.com, до закрытия зимнего трансферного окна мерсисайдцы рассчитывают подписать защитника «Шальке» Озана Кабака.

По данным источника, речь может пойти об аренде двадцатилетнего футболиста до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

Озан Кабак выступает за «Шальке» с лета 2019 года. За этот период он успел провести за команду из Гельзенкирхена сорок два матча, забить три гола и отдать один результативный пас. Эксперты из transfermarkt оценивают Кабака в 25 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Озан Кабак
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