«Валенсия» арендовала Кутроне

Форвард «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне перешёл в третью команду по ходу сезона и завершит его в испанской «Валенсии». В начале января 23-летний футболист вернулся в «Вулверхэмптон» из годичной аренды в «Фиорентину». Если в «Милане» Кутроне 27 раз огорчал вратарей соперников, проведя на поле 90 матчей, то в следующих командах его бомбардирские показатели были скромнее, а трансферная стоимость упала более чем в два раза и на сегодня составляет 12 млн евро.

В текущем сезоне Патрик Кутроне забил один гол, проведя 11 поединков в Серии А и по два в Премьер-лиге, Кубке Италии и Кубке Англии.