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«Валенсия» арендовала Кутроне

31 Января 2021, 23:14,

Global Look Press

Форвард «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне перешёл в третью команду по ходу сезона и завершит его в испанской «Валенсии». В начале января 23-летний футболист вернулся в «Вулверхэмптон» из годичной аренды в «Фиорентину». Если в «Милане» Кутроне 27 раз огорчал вратарей соперников, проведя на поле 90 матчей, то в следующих командах его бомбардирские показатели были скромнее, а трансферная стоимость упала более чем в два раза и на сегодня составляет 12 млн евро.

В текущем сезоне Патрик Кутроне забил один гол, проведя 11 поединков в Серии А и по два в Премьер-лиге, Кубке Италии и Кубке Англии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Вулверхэмптон, Патрик Кутроне
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