Тухель назвал компоненты игры «Челси», над которыми будет работать

В воскресенье «Челси» победил в первый раз под руководством Томаса Тухеля, одолев «Бёрнли» (2:0).

- Это была очень и очень хорошая игра. Мы полностью контролировали матч, не снижали темп и не теряли концентрацию, - заявил немецкий наставник в послематчевом интервью. - Это должно стать сигналом для наших ребят из линии атаки, ведь забивали защитники. Нам порой не хватало последнего паса, последнего касания и завершения, над этим поработаем.

Также Тухель ответил на вопрос о голевой засухе Тимо Вернера: «Никакие разговоры, объятия, теплые слова не помогут. Нужен какой-то дурацкий гол, рикошет или еще что-то».