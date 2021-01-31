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Тухель назвал компоненты игры «Челси», над которыми будет работать

31 Января 2021, 19:33,

Global Look Press

В воскресенье «Челси» победил в первый раз под руководством Томаса Тухеля, одолев «Бёрнли» (2:0).

- Это была очень и очень хорошая игра. Мы полностью контролировали матч, не снижали темп и не теряли концентрацию, - заявил немецкий наставник в послематчевом интервью. - Это должно стать сигналом для наших ребят из линии атаки, ведь забивали защитники. Нам порой не хватало последнего паса, последнего касания и завершения, над этим поработаем.

Также Тухель ответил на вопрос о голевой засухе Тимо Вернера: «Никакие разговоры, объятия, теплые слова не помогут. Нужен какой-то дурацкий гол, рикошет или еще что-то».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (2)
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0
Oleg-Chelsea
31 Января 2021, 20:56

Здраво, дай Бог. И нужен нападающий нормальный, вместо Абрахама...

1
ARTUR
31 Января 2021, 20:55

и это говорит тренер -- нужен какой то дурацкий гол , рикошет или еще что то ... чучело

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