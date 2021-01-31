Агуэро переболел коронавирусом

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил разрешение вернуться к тренировкам и матчам с основной командой «горожан», переболев коронавирусом. 32-летний аргентинец сообщил в Твиттере, что уже посетил тренажерный зал на клубной базе и готов к полноценным тренировкам с партнерами.

В субботу «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и лидирует с отрывом в три очка от ближайшего конкурента, к тому же сыграл на один матч меньше.

Агуэро забил всего гола в текущем сезоне, проведя девять матчей. «Сити» предлагает ему новый контракт на ухудшенных условиях. Также у форварда есть варианты продолжения карьеры в «Барселоне» и «ПСЖ».