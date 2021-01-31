Есть первая победа с Тухелем. «Челси» не позволил «Бёрнли» ни разу пробить в сторону ворот

|
31 Января 2021, 16:52,
|
|
В 21-м туре чемпионата Англии «Челси» играл против «Бёрнли» и не позволил противнику ни разу пробить по своим воротам. Зато в линии атаки у «синих» был полный порядок - два десятка ударов воплотились в голы в конце каждого тайма. На 40-й минуте Каллум Хадсон-Одои в штрафной оставил мяч на Сесара Аспиликуэту, который точно пробил под перекладину. Активный Хадсон-Одои также пробил в перекладину. Точку на 85-й минуте поставил Маркос Алонсо, который пожонглировал мячом и в падении отправил его в сетку - 2:0.
Первая победа «Челси» при Томасе Тухеле вывела команду на седьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Аспиликуэта Сесар 40'
|(2:0) Алонсо Маркос 84'
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Хадсон-Одои Каллум 73' ( Джеймс Рис II ( 73') • Жоржиньо II • Ковачич Матео • Алонсо Маркос • Маунт Мэйсон 80' ( Хаверц Кай ( 80') • Вернер Тимо • Абрахам Тэмми 46' ( Пулишич Кристиан ( 46')
Запасные: Чилуэлл Бен • Зума Курт • Кристенсен Андреас • Канте Н'Голо • Аррисабалага Кепа • Жиру Оливье
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Питерс Эрик • Брэйди Роберт 76' ( Мумбонго Джоэль ( 76') • Вествуд Эшли • 60'Корк Джек • Макнил Дуайт • Выдра Матей 57' ( Родригес Джей ( 57') • Вуд Крис 62' ( Гудмундссон Йоханн ( 62')
Запасные: Данн Джимми • Бенсон Джош • Стивенс Дейл • Бардсли Филипп • Пикок-Фаррелл Бэйли • Лонг Кевин
31 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Бёрнли
Еще бы главным страйкерам мишень бы пристрелять, а то из матча в матч львиную часть моментов не реализуют. Один через чур тормознутый, другой почему-то стал психологически слишком суетливый. А Тухель красава, дает поиграть многим, даже тех кого уже стали забывать. Всего второй матч, а рисунок и манера игры уже видны в деле. Будет интересно посмотреть на все это в ближайшем матче с куда более серьезным соперником.
Лучший подарок мне на день рождения!!!
Отлично, во втором тайме вообще зубы показали. Нормально, вот что-то начинает напоминать Челси. НО АБРАХАМА в шею гнать!!! АЛОНСО - молодец, жаль его Лэмпс недооценивал, обалденный гол!!!
Томаса с почином.
Не очень понятно, за счет чего Бернли ранее умудрился обыграть Арсенал и Ливерпуль. Даже по меркам андердога АПЛ, слишком серая и унылая игра.
В камбэк и чудесное возвращение Алонсо я не верю. Уж слишком специфический футболист, к тому же довольно медленный, что довольно критично для игрока его позиции.
С учетом всех перетасовок, вообще не удивлен тому, что сегодня забили именно фланговые игроки. Каллум по хорошему удивляет, самый опасный футболист для Бернли был именно он, с его обострениями и подключениями.
В системы игры Тухеля, (которая явно заточена на скорость, с прессингом и быстрым принятием решений) все изъяны Абрахама и Вернера вскрылись еще пуще прежнего. С первым то все понятно уже давно, а вот если и второй продолжит в том же ключе, ставить обоих в состав и выйдет нечто невообразимое, вроде Барселоны и Баварии курильщика с деревянными исполнителями на острие атаки.
Затоптали в буквальном смысле не позволив ничего сопернику, игровой стиль Тухеля напоминает лучшие времена Барселоны....