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Есть первая победа с Тухелем. «Челси» не позволил «Бёрнли» ни разу пробить в сторону ворот

31 Января 2021, 16:52,

Global Look Press

В 21-м туре чемпионата Англии «Челси» играл против «Бёрнли» и не позволил противнику ни разу пробить по своим воротам. Зато в линии атаки у «синих» был полный порядок - два десятка ударов воплотились в голы в конце каждого тайма. На 40-й минуте Каллум Хадсон-Одои в штрафной оставил мяч на Сесара Аспиликуэту, который точно пробил под перекладину. Активный Хадсон-Одои также пробил в перекладину. Точку на 85-й минуте поставил Маркос Алонсо, который пожонглировал мячом и в падении отправил его в сетку - 2:0.

Первая победа «Челси» при Томасе Тухеле вывела команду на седьмое место.

Протокол игры  
Челси 2:0 Бёрнли
(1:0) Аспиликуэта Сесар 40'    
(2:0) Алонсо Маркос 84'    
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Силва Тьяго Рюдигер Антонио Хадсон-Одои Каллум   73' (Джеймс Рис II (   73') Жоржиньо II Ковачич Матео Алонсо Маркос Маунт Мэйсон   80' (Хаверц Кай (   80') Вернер Тимо Абрахам Тэмми   46' (Пулишич Кристиан (   46')
Запасные: Чилуэлл Бен Зума Курт Кристенсен Андреас Канте Н'Голо Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Питерс Эрик Брэйди Роберт   76' (Мумбонго Джоэль (   76') Вествуд Эшли   60' Корк Джек Макнил Дуайт Выдра Матей   57' (Родригес Джей (   57') Вуд Крис   62' (Гудмундссон Йоханн (   62')
Запасные: Данн Джимми Бенсон Джош Стивенс Дейл Бардсли Филипп Пикок-Фаррелл Бэйли Лонг Кевин
31 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Бёрнли
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Комментарии (7)
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0
Соломон
31 Января 2021, 18:07

Еще бы главным страйкерам мишень бы пристрелять, а то из матча в матч львиную часть моментов не реализуют. Один через чур тормознутый, другой почему-то стал психологически слишком суетливый. А Тухель красава, дает поиграть многим, даже тех кого уже стали забывать. Всего второй матч, а рисунок и манера игры уже видны в деле. Будет интересно посмотреть на все это в ближайшем матче с куда более серьезным соперником.

0
fireland
31 Января 2021, 17:18
Кстати, надеюсь Тухель все осознал, и бэбрэхэмка в старте, (а лучше вообще) не выйдет.
2
Oleg-Chelsea
31 Января 2021, 17:14

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0
Oleg-Chelsea
31 Января 2021, 17:13

Отлично, во втором тайме вообще зубы показали. Нормально, вот что-то начинает напоминать Челси. НО АБРАХАМА в шею гнать!!! АЛОНСО - молодец, жаль его Лэмпс недооценивал, обалденный гол!!!

0
Matteo
31 Января 2021, 17:06

Томаса с почином.
Не очень понятно, за счет чего Бернли ранее умудрился обыграть Арсенал и Ливерпуль. Даже по меркам андердога АПЛ, слишком серая и унылая игра.
В камбэк и чудесное возвращение Алонсо я не верю. Уж слишком специфический футболист, к тому же довольно медленный, что довольно критично для игрока его позиции.
С учетом всех перетасовок, вообще не удивлен тому, что сегодня забили именно фланговые игроки. Каллум по хорошему удивляет, самый опасный футболист для Бернли был именно он, с его обострениями и подключениями.
В системы игры Тухеля, (которая явно заточена на скорость, с прессингом и быстрым принятием решений) все изъяны Абрахама и Вернера вскрылись еще пуще прежнего. С первым то все понятно уже давно, а вот если и второй продолжит в том же ключе, ставить обоих в состав и выйдет нечто невообразимое, вроде Барселоны и Баварии курильщика с деревянными исполнителями на острие атаки.

0
fireland
31 Января 2021, 17:00
А Тухель-то пока неплох. Хотя бы начали играть, а не пасоваться между защитниками.
0
Misha_diablo_football
31 Января 2021, 16:58

Затоптали в буквальном смысле не позволив ничего сопернику, игровой стиль Тухеля напоминает лучшие времена Барселоны....

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