Есть первая победа с Тухелем. «Челси» не позволил «Бёрнли» ни разу пробить в сторону ворот

В 21-м туре чемпионата Англии «Челси» играл против «Бёрнли» и не позволил противнику ни разу пробить по своим воротам. Зато в линии атаки у «синих» был полный порядок - два десятка ударов воплотились в голы в конце каждого тайма. На 40-й минуте Каллум Хадсон-Одои в штрафной оставил мяч на Сесара Аспиликуэту, который точно пробил под перекладину. Активный Хадсон-Одои также пробил в перекладину. Точку на 85-й минуте поставил Маркос Алонсо, который пожонглировал мячом и в падении отправил его в сетку - 2:0.

Первая победа «Челси» при Томасе Тухеле вывела команду на седьмое место.