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Де Хеа: «Кавани – это футболист, который всегда хочет забивать»

31 Января 2021, 16:20,

Global Look Press

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о нападающем Эдинсоне Кавани.

«Кавани – это футболист, который всегда хочет забивать. Он и правда очень сильный и опытный игрок, забивший много мячей в своей карьере. Думаю, что все видели, как он хорош, Эдинсон никогда не выключается из эпизода, старается подкараулить ошибку и воспользоваться ею.

Кавани здорово играет и головой, часто давит на защитников, это очень полезный игрок», - сказал де Хеа в интервью пресс-службе «макунианцев».

В нынешнем сезоне Кавани сыграл двадцать матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Давид Де Хеа
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