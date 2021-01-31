Де Хеа: «Кавани – это футболист, который всегда хочет забивать»

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31 Января 2021, 16:20,
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о нападающем Эдинсоне Кавани.
«Кавани – это футболист, который всегда хочет забивать. Он и правда очень сильный и опытный игрок, забивший много мячей в своей карьере. Думаю, что все видели, как он хорош, Эдинсон никогда не выключается из эпизода, старается подкараулить ошибку и воспользоваться ею.
Кавани здорово играет и головой, часто давит на защитников, это очень полезный игрок», - сказал де Хеа в интервью пресс-службе «макунианцев».
В нынешнем сезоне Кавани сыграл двадцать матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Давид Де Хеа