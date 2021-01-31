Де Хеа: «Когда Шоу находится в своей лучшей форме, то он делает команду гораздо сильнее»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа лестно отозвался о своём одноклубнике Люке Шоу.

«Шоу – это наше серьезное оружие. Думаю, что последние несколько игр он играл очень хорошо. Это важный игрок для нас, когда Люк в идеальной форме и играет на 100%, то он делает нашу команду сильнее», - цитирует испанского голкипера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

25-летний Шоу сыграл двадцать четыре матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами. Фланговый защитник выступает за «манкунианцев» с июля 2014 года, а его контракт с клубом будет действовать ещё два с половиной сезона.