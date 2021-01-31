Салиба: «Конечно, я не ожидал, что буду играть за вторую команду «Арсенала», когда за меня заплатили 30 миллионов евро»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба, находящийся в аренде в «Ницце», поделился воспоминаниями о своём положении в английском клубе.

«Конечно, я не ожидал, что буду играть за вторую команду «Арсенала», когда за меня заплатили 30 миллионов евро. Не думаю, что я переехал в Англию слишком рано. Если вы чувствуете, что уже готовы сделать шаг вперёд, то незамедлительно нужно переходить. Трансфер в «Ниццу» - это самый правильный выбор для меня. Хороший проект, сильная и амбициозная команда, которая любит владеть мячом», - цитирует Слабиу Telefoot.

Салиба перешёл в «Арсенал» из «Сент-Этьена» в июле 2019 года.