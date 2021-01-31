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Джеррард: «Жалею, что не остался в «Ливерпуле» ещё на год»

31 Января 2021, 13:29,

fratria.ru

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард жалеет о том, что не остался в «Ливерпуле» ещё на один год.

«Оглядываясь назад, я хотел бы подписать последний контракт с «Ливерпулем» на год, который предложил мне клуб. У меня бы была возможность поиграть немного под руководством Клоппа. Конечно, я сожалею, но лишь немного, потому что сейчас у меня всё прекрасно в Шотландии. Воспоминания об игре за «Ливерпуль» буду хранить в сердце всю оставшуюся жизнь, каждый день думаю о том времени.

Я играл за любимую команду и добился таких успехов, о которых даже не мечтал», - цитирует Джеррарда Daily Mail.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Стивен Джеррард
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Комментарии (1)
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0
andi
31 Января 2021, 15:10

Ждем тебя на посту ЛИВЕРПУЛЯ СТИВИ ДЖИ после КЛОППА.

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