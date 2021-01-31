Джеррард: «Жалею, что не остался в «Ливерпуле» ещё на год»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард жалеет о том, что не остался в «Ливерпуле» ещё на один год.

«Оглядываясь назад, я хотел бы подписать последний контракт с «Ливерпулем» на год, который предложил мне клуб. У меня бы была возможность поиграть немного под руководством Клоппа. Конечно, я сожалею, но лишь немного, потому что сейчас у меня всё прекрасно в Шотландии. Воспоминания об игре за «Ливерпуль» буду хранить в сердце всю оставшуюся жизнь, каждый день думаю о том времени.

Я играл за любимую команду и добился таких успехов, о которых даже не мечтал», - цитирует Джеррарда Daily Mail.