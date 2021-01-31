Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о расистских оскорблениях в свой адрес после матча с «Арсеналом» (0:0).

«Человечество и социальные сети проявили себя наихудшим образом. Да, я чернокожий и горжусь этим. Никакой комментарий не заставит меня чувствовать себя иначе. Так что извините, вы не получите другой реакции, даже если очень ждёте её.

Я не буду делиться скриншотами. Это было бы безрассудно, да вы и сами понимаете, что там нет ничего оригинального. На меня подписаны дети разных цветов кожи, им не нужно читать того, что мне пишут», - рассказал Рэшфорд в «Твиттере».