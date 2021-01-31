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Рэшфорд рассказал о расистских оскорблениях в свой адрес после матча с «Арсеналом»

31 Января 2021, 13:17,

Global Look Press

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о расистских оскорблениях в свой адрес после матча с «Арсеналом» (0:0).

«Человечество и социальные сети проявили себя наихудшим образом. Да, я чернокожий и горжусь этим. Никакой комментарий не заставит меня чувствовать себя иначе. Так что извините, вы не получите другой реакции, даже если очень ждёте её.

Я не буду делиться скриншотами. Это было бы безрассудно, да вы и сами понимаете, что там нет ничего оригинального. На меня подписаны дети разных цветов кожи, им не нужно читать того, что мне пишут», - рассказал Рэшфорд в «Твиттере».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Маркус Рэшфорд
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
31 Января 2021, 14:54

задрали уже эти макаки, вместо Супер лиги создали бы для них отдельную пусть там долбятся

0
andpet
31 Января 2021, 13:56

если бы он играл нормально то никто ему это бы не писал.его все бы любили.а так как он ели ходит по полю не хорошие люди пытаются как то его достать и ищат слабые места у него.

1
Кар Карыч
31 Января 2021, 13:26

Если гордишься, то зачем шумишь?

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