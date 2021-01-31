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31 Января 2021, 13:17,
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о расистских оскорблениях в свой адрес после матча с «Арсеналом» (0:0).
«Человечество и социальные сети проявили себя наихудшим образом. Да, я чернокожий и горжусь этим. Никакой комментарий не заставит меня чувствовать себя иначе. Так что извините, вы не получите другой реакции, даже если очень ждёте её.
Я не буду делиться скриншотами. Это было бы безрассудно, да вы и сами понимаете, что там нет ничего оригинального. На меня подписаны дети разных цветов кожи, им не нужно читать того, что мне пишут», - рассказал Рэшфорд в «Твиттере».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Маркус Рэшфорд
задрали уже эти макаки, вместо Супер лиги создали бы для них отдельную пусть там долбятся
если бы он играл нормально то никто ему это бы не писал.его все бы любили.а так как он ели ходит по полю не хорошие люди пытаются как то его достать и ищат слабые места у него.
Если гордишься, то зачем шумишь?