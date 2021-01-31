Скоулз: «Меня беспокоит игра Фернандеша в матчах против топ-клубов»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал хавбека «манкунианцев» Бруну Фернандеша после матча с «Арсеналом» (0:0).

«Манчестер Юнайтед» не может победить в больших матчах, Фернандеш разочаровывает в каждом из них. Если посмотреть на его статистику, то там много голов и ассистов, но в пяти последних матчах против топ-клубов ничего этого не было. Это беспокоит меня, именно из-за такой игры своего лидера «манкунианцы» находятся не на первом месте. Да, это хорошая позиция, но всем хочется стать чемпионами», - цитирует Скоулза Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко в двадцать одном туре и расположился на втором месте в АПЛ.