Скоулз: «Меня беспокоит игра Фернандеша в матчах против топ-клубов»

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31 Января 2021, 11:12,
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал хавбека «манкунианцев» Бруну Фернандеша после матча с «Арсеналом» (0:0).
«Манчестер Юнайтед» не может победить в больших матчах, Фернандеш разочаровывает в каждом из них. Если посмотреть на его статистику, то там много голов и ассистов, но в пяти последних матчах против топ-клубов ничего этого не было. Это беспокоит меня, именно из-за такой игры своего лидера «манкунианцы» находятся не на первом месте. Да, это хорошая позиция, но всем хочется стать чемпионами», - цитирует Скоулза Manchester Evening News.
«Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко в двадцать одном туре и расположился на втором месте в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Пол Скоулз, Бруну Фернандеш
самое интересное я всё время говорил во всех постах и по поводу спада Фернандеша и больших игр нет там побед.