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Тухель: «Потенциал Хаверца безграничен»

31 Января 2021, 10:39,

Global Look Press

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о полузащитнике клуба Кае Хаверце.

«Его потенциал безграничен. Кай сделал смелый выбор, перейдя в «Челси», он бросил вызов себе. Хочу сразу сказать, что я являюсь фанатом того, как развивается леверкузенский «Байер», но перейдя из «Байера» в «Челси» вам придется решать абсолютно разные задачи. Сейчас Хаверц находится за пределами зоны комфорта, мне это нравится.

Каю просто необходимо помогать, чтобы он продолжал развиваться, мы будем это делать. Хаверц любит много работать, поэтому ему идеально подходит АПЛ», - цитирует Тухеля Goal.

Хаверц принял участие в 25 матчах «Челси» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал шесть голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Томас Тухель, Кай Хаверц
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