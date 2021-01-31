Фабиньо пропустит ближайшие два матча «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо пропустит ближайшие матчи клуба.

Как сообщает журналист Джеймс Пирс в «Твиттере», 27-летний бразилец пропустит встречи с «Вест Хэмом» и «Брайтоном». Отмечается, что Фабиньо должен вернуться на поле в матче с «Манчестер Сити» в следующие выходные.

Напомним, что полузащитник не сыграл с «Тоттенхэмом» (3:1) из-за мышечной травмы.

В нынешнем сезоне Фабиньо принял участие в двадцать шести матчах «Ливерпуля» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

После двадцати туров подопечные Клоппа занимают четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.