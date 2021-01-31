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Фабиньо пропустит ближайшие два матча «Ливерпуля»

31 Января 2021, 10:21,

Global Look Press

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо пропустит ближайшие матчи клуба.

Как сообщает журналист Джеймс Пирс в «Твиттере», 27-летний бразилец пропустит встречи с «Вест Хэмом» и «Брайтоном». Отмечается, что Фабиньо должен вернуться на поле в матче с «Манчестер Сити» в следующие выходные.

Напомним, что полузащитник не сыграл с «Тоттенхэмом» (3:1) из-за мышечной травмы.

В нынешнем сезоне Фабиньо принял участие в двадцать шести матчах «Ливерпуля» во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

После двадцати туров подопечные Клоппа занимают четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Фабиньо
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