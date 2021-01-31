Голкипер «Челси» Эдуар Менди рассказал о своих кумирах.

«Когда я был ребёнком, то часто смотрел матчи «Челси», «Марселя» и мадридского «Реала». Особенно мне запомнился «Челси» с Эссьеном и Дрогбой, считаю, что это была лучшая команда в истории клуба.

Петр Чех? Все знают, что он является легендой «Челси», я видел много игр с его участием. Мне очень нравился и ван дер Сар. Что касается полевых футболистов, то это Дрогба, Джеррард и Эсьен. Я вдохновлялся Луи Саа, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед», и, конечно, Криштиану Роналду», - цитирует сенегальского вратаря пресс-служба «Челси».

Напомним, что Менди перешёл в «Челси» из «Ренна» в летнее трансферное окно.