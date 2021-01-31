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Менди рассказал о своих кумирах

31 Января 2021, 09:33,

Global Look Press

Голкипер «Челси» Эдуар Менди рассказал о своих кумирах.

«Когда я был ребёнком, то часто смотрел матчи «Челси», «Марселя» и мадридского «Реала». Особенно мне запомнился «Челси» с Эссьеном и Дрогбой, считаю, что это была лучшая команда в истории клуба.

Петр Чех? Все знают, что он является легендой «Челси», я видел много игр с его участием. Мне очень нравился и ван дер Сар. Что касается полевых футболистов, то это Дрогба, Джеррард и Эсьен. Я вдохновлялся Луи Саа, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед», и, конечно, Криштиану Роналду», - цитирует сенегальского вратаря пресс-служба «Челси».

Напомним, что Менди перешёл в «Челси» из «Ренна» в летнее трансферное окно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Эдуард Менди
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