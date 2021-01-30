Гвардиола: «Здорово, что даже после двенадцати побед подряд игроки бьются как звери»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

«Это было очень сложно, но мы понимали, что именно так и будет. Здорово, что даже после двенадцати побед подряд игроки бьются как звери. Обидно, что нам не удалось использовать свой шанс в концовке. Каждый раз, когда вы встречаетесь с «Шеффилд Юнайтед», вам предстоит бороться.

Погода? Она одинаковая для обеих команд, вся сложность заключалась в том, что они защищаются вдесятером. Нам никто не будет ничего отдавать только из-за того, что мы являемся «Манчестер Сити», - цитирует Гвардиолу BBC.