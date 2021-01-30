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Жезус: «Мы добились того, чего хотели – победы»

30 Января 2021, 20:22,

Global Look Press

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

«Мы добились того, чего хотели – победы. Этот сезон будет трудным для всех, будем мы бороться за чемпионство или нет, станет известно только через несколько месяцев. Мы не можем терять очки дома, поэтому сегодня было неоходимо победить.

Для меня важно начать забивать регулярно, я выступаю за лучший клуб в мире, нападающему нужны голы. Я рад, что моя игра помогла команде победить», - цитирует Жезуса BBC.

После двадцати туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Габриэль Жезус
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