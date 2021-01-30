«Манчестер Сити» продлил серию побед, забив один мяч «Шеффилд Юнайтед»

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30 Января 2021, 19:52,
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В 21-м туре Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» снова играл в Манчестере, но не смог повторить свой подвиг в борьбе с «Сити». Команда Хосепа Гвардиолы доминировала на поле, но создала не так много моментов. На 9-й минуте Ферран Торрес разобрался с соперниками и вложил мяч в ногу Габриэля Жезуса, а тот в упор не промахнулся. Александр Зинченко мог удвоить счет, но с его попыткой справился голкипер, вынув мяч из-под перекладины.
Очередная победа «Манчестер Сити» позволила ему на четыре очка оторваться от второго места.
В других матчах дня «Кристал Пэлас» выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0), а «Вест Бромвич» и «Фулхэм» поделили очки (2:2).
Протокол игры
|(1:0) Жезус Габриэль 9'
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Диаш Рубен • Лапорт Эмерик • Зинченко Александр • Фернандиньо Фернандо • Торрес Ферран • Силва Бернарду • Гюндоган Илкай • Фоден Фил • Жезус Габриэль
Запасные: Гарсия Эрик • Марез Рияд • МендиБенжамен • Стерлинг Рахим • Бернабе Адриан • Стеффен Закари • Родри Эрнандес • Канселу Жоау • Стоунс Джон
Ремсдейл Арон • Башам Крис 78' ( Макбарни Оливер ( 78') • Иган Джон • 84'Ампаду Этан • Бэлдок Джордж • 82'Ландстрем Джон • Норвуд Оливер • 24'Флек Джон • Богл Джейден • Брюстер Риан 62' ( Макголдрик Дэвид ( 62') • Бёрк Оливер 78' ( Шарп Билли ( 78')
Запасные: Кайрон Гордон • Брайан Кин • Лоу Макс • Джагелка Фил • Фодеринхэм Уэсли • Муссе Ли
30 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры
|(1:0) Эзе Эберечи 60'
Гуаита Висенте • Клайн Натаниэль 85' ( Уорд Джоэл ( 85') • Куйяте Шейку • Данн Скотт • Ван Анхольт Патрик • Миливоевич Лука • Маккарти Джеймс 46' ( Ридевальд Жайро ( 46') • Айю Джордан • Эзе Эберечи • Заха Уилфрид • Бачуайи Миши 80' ( Таунсенд Андрос ( 80')
Запасные: Бентеке Кристиан • Митчелл Тайрик • Кэхилл Гари • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Матета Жан-Филипп
Патрисиу Руй • Боли Вийи • Коди Конор • Килман Макс • 84'Хувер Ки-Джана 63' ( Траоре Адама ( 63') • Дендонкер Леандер • Моутинью Жоау 78' ( Силва Фабио ( 78') • Семеду Нелсон • Нету Педру • Виллиан Жозе • Поденсе Даниэл 68' ( Витинью II ( 68')
Запасные: Гиббс-Уайт Морган • Nigel Lonwijk • Отасоуи Оуэн • Невеш Рубен • Радди Джон
30 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Протокол игры
|Вест Бромвич
|2:2
|Фулхэм
|10' Рид Бобби (0:1)
|(1:1) Бартли Кайл 47'
|(2:1) Перейра Матеус 66'
|77' Кавалейру Иван (2:2)
Джонстон Сэм • Аджайи Олувасемилого • Бартли Кайл • 75'О'Ши Дара 24' ( Ахерн-Грант Карлан ( 24') • Ферлонг Дарнелл • Ливермор Джейк 83' ( Филлипс Мэтт ( 83') • Галлахер Конор • Гиббс Киран • Перейра Матеус • Снодграсс Роберт • Робинсон Каллум 46' ( Диань Мбайе ( 46')
Запасные: Сойерс Ромен • Иванович Бранислав • Робсон-Кану Хэл • Баттон Дэвид • Таунсед Конор • Пелтьер Ли
Ареола Альфонс • Эйна Ола 81' ( Тете Кенни ( 81') • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Рид Бобби 72' ( Рид Харрисон ( 72') • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Лемина Марио 72' ( Кавалейру Иван ( 72') • Робинсон Энтони • Лофтус-Чик Рубен • Митрович Александр • Лукмен Адемола
Запасные: Родак Марек • Гектор Майкл • Рим Тим • Кебано Нескенс • Онома Джошуа • Камара Абубакар
30 января. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Шеффилд Юнайтед