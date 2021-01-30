«Манчестер Сити» продлил серию побед, забив один мяч «Шеффилд Юнайтед»

В 21-м туре Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» снова играл в Манчестере, но не смог повторить свой подвиг в борьбе с «Сити». Команда Хосепа Гвардиолы доминировала на поле, но создала не так много моментов. На 9-й минуте Ферран Торрес разобрался с соперниками и вложил мяч в ногу Габриэля Жезуса, а тот в упор не промахнулся. Александр Зинченко мог удвоить счет, но с его попыткой справился голкипер, вынув мяч из-под перекладины.

Очередная победа «Манчестер Сити» позволила ему на четыре очка оторваться от второго места.

В других матчах дня «Кристал Пэлас» выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0), а «Вест Бромвич» и «Фулхэм» поделили очки (2:2).