Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Сити» продлил серию побед, забив один мяч «Шеффилд Юнайтед»

30 Января 2021, 19:52,

Global Look Press

В 21-м туре Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» снова играл в Манчестере, но не смог повторить свой подвиг в борьбе с «Сити». Команда Хосепа Гвардиолы доминировала на поле, но создала не так много моментов. На 9-й минуте Ферран Торрес разобрался с соперниками и вложил мяч в ногу Габриэля Жезуса, а тот в упор не промахнулся. Александр Зинченко мог удвоить счет, но с его попыткой справился голкипер, вынув мяч из-под перекладины.

Очередная победа «Манчестер Сити» позволила ему на четыре очка оторваться от второго места.

В других матчах дня «Кристал Пэлас» выиграл у «Вулверхэмптона» (1:0), а «Вест Бромвич» и «Фулхэм» поделили очки (2:2).

Протокол игры  
Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед
(1:0) Жезус Габриэль 9'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик Зинченко Александр Фернандиньо Фернандо Торрес Ферран Силва Бернарду Гюндоган Илкай Фоден Фил Жезус Габриэль
Запасные: Гарсия Эрик Марез Рияд МендиБенжамен Стерлинг Рахим Бернабе Адриан Стеффен Закари Родри Эрнандес Канселу Жоау Стоунс Джон
Ремсдейл Арон Башам Крис   78' (Макбарни Оливер (   78') Иган Джон   84' Ампаду Этан Бэлдок Джордж   82' Ландстрем Джон Норвуд Оливер   24' Флек Джон Богл Джейден Брюстер Риан   62' (Макголдрик Дэвид (   62') Бёрк Оливер   78' (Шарп Билли (   78')
Запасные: Кайрон Гордон Брайан Кин Лоу Макс Джагелка Фил Фодеринхэм Уэсли Муссе Ли
30 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
Протокол игры  
Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон
(1:0) Эзе Эберечи 60'    
Гуаита Висенте Клайн Натаниэль   85' (Уорд Джоэл (   85') Куйяте Шейку Данн Скотт Ван Анхольт Патрик Миливоевич Лука Маккарти Джеймс   46' (Ридевальд Жайро (   46') Айю Джордан Эзе Эберечи Заха Уилфрид Бачуайи Миши   80' (Таунсенд Андрос (   80')
Запасные: Бентеке Кристиан Митчелл Тайрик Кэхилл Гари Батлэнд Джек Келли Мартин Матета Жан-Филипп
Патрисиу Руй Боли Вийи Коди Конор Килман Макс   84' Хувер Ки-Джана   63' (Траоре Адама (   63') Дендонкер Леандер Моутинью Жоау   78' (Силва Фабио (   78') Семеду Нелсон Нету Педру Виллиан Жозе Поденсе Даниэл   68' (Витинью II (   68')
Запасные: Гиббс-Уайт Морган Nigel Lonwijk Отасоуи Оуэн Невеш Рубен Радди Джон
30 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Протокол игры  
Вест Бромвич 2:2 Фулхэм
    10' Рид Бобби (0:1)
(1:1) Бартли Кайл 47'    
(2:1) Перейра Матеус 66'    
    77' Кавалейру Иван (2:2)
Джонстон Сэм Аджайи Олувасемилого Бартли Кайл   75' О'Ши Дара   24' (Ахерн-Грант Карлан (   24') Ферлонг Дарнелл Ливермор Джейк   83' (Филлипс Мэтт (   83') Галлахер Конор Гиббс Киран Перейра Матеус Снодграсс Роберт Робинсон Каллум   46' (Диань Мбайе (   46')
Запасные: Сойерс Ромен Иванович Бранислав Робсон-Кану Хэл Баттон Дэвид Таунсед Конор Пелтьер Ли
Ареола Альфонс Эйна Ола   81' (Тете Кенни (   81') Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Рид Бобби   72' (Рид Харрисон (   72') Замбо-Ангисса Андре-Франк Лемина Марио   72' (Кавалейру Иван (   72') Робинсон Энтони Лофтус-Чик Рубен Митрович Александр Лукмен Адемола
Запасные: Родак Марек Гектор Майкл Рим Тим Кебано Нескенс Онома Джошуа Камара Абубакар
30 января. Стадион "Хоуторнс" (Вест Бромвич).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Шеффилд Юнайтед
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