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Тосун перейдёт в «Бешикташ», это подтвердил и его отец

30 Января 2021, 19:49,

Global Look Press

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун продолжит карьеру в «Бешикташе», несмотря на интерес к нему со стороны ЦСКА, об этом рассказал отец и по совместительству агент футболиста Шенол Тосун.

«Час назад мы договорились с «Бешикташем». Контракт ещё подписан, но решение принято. На данном этапе Дженк хотел бы играть в Турции», - приводит слова Шенола корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.

Тосун родился в Германии, но выступает за сборную Турции. 29-летний форвард уже выступал за «Бешикташ» с 2014 по 2018 год, сыграв в общей сложности 142 матча за турецкий клуб, в которых забил 64 гола и отдал 13 голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Бешикташ, Трансферы футбола - зима 2021, Дженк Тосун
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