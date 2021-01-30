Тосун перейдёт в «Бешикташ», это подтвердил и его отец

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун продолжит карьеру в «Бешикташе», несмотря на интерес к нему со стороны ЦСКА, об этом рассказал отец и по совместительству агент футболиста Шенол Тосун.

«Час назад мы договорились с «Бешикташем». Контракт ещё подписан, но решение принято. На данном этапе Дженк хотел бы играть в Турции», - приводит слова Шенола корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.

Тосун родился в Германии, но выступает за сборную Турции. 29-летний форвард уже выступал за «Бешикташ» с 2014 по 2018 год, сыграв в общей сложности 142 матча за турецкий клуб, в которых забил 64 гола и отдал 13 голевых передач.