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Фред: «Я из тех парней, которые всегда улыбаются»

30 Января 2021, 19:43,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред вспомнил о своем детстве.

«Я из тех парней, которые всегда улыбаются, на это повлияло мое детство. У нас было плохое окружение, но мы научились справляться с трудностями. Иногда, когда мы играли в футбол, вокруг гремели выстрели, нам просто приходилось прятаться. Но ничего опасного не происходило ни со мной, ни с кем-либо из моих друзей, но это закалило меня.

Сейчас я просто хочу вернуться в сборную Бразилии, чтобы побеждать. Я уже играл на одном чемпионате мира, но всегда хочется большего», - цитирует Фреда Sportsmail.

27-летний полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фред Сантос
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