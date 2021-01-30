Фред: «Я из тех парней, которые всегда улыбаются»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред вспомнил о своем детстве.

«Я из тех парней, которые всегда улыбаются, на это повлияло мое детство. У нас было плохое окружение, но мы научились справляться с трудностями. Иногда, когда мы играли в футбол, вокруг гремели выстрели, нам просто приходилось прятаться. Но ничего опасного не происходило ни со мной, ни с кем-либо из моих друзей, но это закалило меня.

Сейчас я просто хочу вернуться в сборную Бразилии, чтобы побеждать. Я уже играл на одном чемпионате мира, но всегда хочется большего», - цитирует Фреда Sportsmail.

27-летний полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года.