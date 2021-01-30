«Удинезе» выкупил Делофеу

Вингер Херард Делофеу перешёл из «Уотфорда» в «Удинезе».

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, контракт с испанским футболистом рассчитан до 30 июня 2024 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка семнадцати миллионов евро.

Отметим, что первую часть сезона Делофеу провёл в «Удинезе» на правах аренды, за это время он сыграл двенадцать матчей за итальянский клуб, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

26-летний вингер является воспитанником каталонской «Барселоны», но за долгие годы ему так и не удалось закрепиться в основном составе «сине-гранатовых».