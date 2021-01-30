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Анчелотти рассказал, чего не хватило «Эвертону» в матче с «Ньюкаслом»

30 Января 2021, 18:16,

Global Look Press

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:2).

«Конечно, мы разочарованы. Ключевым моментом стало то, что у нас не было такого же настроя, как у «Ньюкасла». Я знаю, что у моей команды есть класс. Сегодня мы попытались сыграть качественно, но этого недостаточно. Вы должны быть мотивированы и амбициозны, думаю, что этого нам и не хватило.

Теперь нам нужно сосредоточиться на следующей игре. Сегодня я разочарован, но не забываю, что моя команда выступает неплохо в этом сезоне», - цитирует Анчелотти BBC.

«Эвертон» набрал 33 очка в девятнадцати турах и занимает седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Карло Анчелотти
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