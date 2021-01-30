Уилсон, оформивший дубль в ворота «Эвертона»: «Разочарован, что не забил три»

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30 Января 2021, 17:57,
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Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон высказался о дубле в ворота «Эвертона» (2:0).
«Сегодня мы сыграли здорово и заслуженно победили. Я разочарован, что не забил три гола, у меня было несколько хороших моментов.
Такой результат был жизненно важен для нас, парням нужна была уверенность. Мы не должны находиться в подвале турнирной таблицы, учитывая то, какими игроками обладаем. Хорошо, что сегодня мы смогли порадовать своих болельщиков и тренера», - цитирует Уилсона BBC.
«Ньюкасл» набрал 22 очка в двадцать одном туре английской Премьер-лиги, отрыв от зоны вылета составляет восемь зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Эвертон, Ньюкасл, Каллум Уилсон