Уилсон, оформивший дубль в ворота «Эвертона»: «Разочарован, что не забил три»

Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон высказался о дубле в ворота «Эвертона» (2:0).

«Сегодня мы сыграли здорово и заслуженно победили. Я разочарован, что не забил три гола, у меня было несколько хороших моментов.

Такой результат был жизненно важен для нас, парням нужна была уверенность. Мы не должны находиться в подвале турнирной таблицы, учитывая то, какими игроками обладаем. Хорошо, что сегодня мы смогли порадовать своих болельщиков и тренера», - цитирует Уилсона BBC.

«Ньюкасл» набрал 22 очка в двадцать одном туре английской Премьер-лиги, отрыв от зоны вылета составляет восемь зачетных баллов.