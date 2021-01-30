«Ньюкасл» подвёл черту под серией поражений, одолев «Эвертон»

В 21-м туре Премьер-лиги «Эвертон» играл против «Ньюкасла», который уже давно не набирал очки в АПЛ и не побеждал с 12 декабря. «Ириски» выглядели опаснее соперника, но большая часть потенциальных угроз пришлась на немного неточные удары. А вот гости свой шанс использовали на 73-й минуте, когда Джонджо Шелви с правого угла поля подал к ближней штанге, и Каллум Уилсом головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. В концовке автор гола мог забить снова, но, оказавшись сам перед воротами, запустил мяч в штангу. Впрочем, на 90-й минуте Каллум все же забил в похожей ситуации. 2:0, и «Ньюкасл» с 22 очками вышел на 15-е место.