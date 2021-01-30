«Ньюкасл» подвёл черту под серией поражений, одолев «Эвертон»

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30 Января 2021, 17:25,
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В 21-м туре Премьер-лиги «Эвертон» играл против «Ньюкасла», который уже давно не набирал очки в АПЛ и не побеждал с 12 декабря. «Ириски» выглядели опаснее соперника, но большая часть потенциальных угроз пришлась на немного неточные удары. А вот гости свой шанс использовали на 73-й минуте, когда Джонджо Шелви с правого угла поля подал к ближней штанге, и Каллум Уилсом головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. В концовке автор гола мог забить снова, но, оказавшись сам перед воротами, запустил мяч в штангу. Впрочем, на 90-й минуте Каллум все же забил в похожей ситуации. 2:0, и «Ньюкасл» с 22 очками вышел на 15-е место.
Протокол игры
|73' Уилсон Каллум (0:1)
|90' Уилсон Каллум (0:2)
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Мина Йерри • Кин Майкл • 61'Динь Люка • Дукуре Абдулай • Сигурдссон Гильфи • 33'Айуоби Алекс 63' ( Гомеш Андре ( 63') • Родригес Хамес • 79'Ришарлисон • Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Дэйвис Том • Ольсен Робин • Кенни Джонджо • Годфри Бен • Виржиния Жоау • Холгейт Мэйсон • Гордон Энтони
Дарлоу Карл • 84'Манкильо Хави • Ласcеллс Джамал 4' 54' ( Кларк Киран ( 54') • Шёр Фабиан • Льюис Джамал • Хэйден Айзак • Хендрик Джефф • 89'Шелви Джонджо • 21'Альмирон Мигель • Уилсон Каллум • Фрейзер Райан 67' ( Сент-Максимин Аллан ( 67')
Запасные: Лонгстафф Мэттью • Кэрролл Эндрю • Гейл Дуайт • Жоэлинтон • Крафт Эмиль • Дубравка Мартин • Андерсон Эллиот
30 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Ньюкасл