Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ньюкасл» подвёл черту под серией поражений, одолев «Эвертон»

30 Января 2021, 17:25,

Global Look Press

В 21-м туре Премьер-лиги «Эвертон» играл против «Ньюкасла», который уже давно не набирал очки в АПЛ и не побеждал с 12 декабря. «Ириски» выглядели опаснее соперника, но большая часть потенциальных угроз пришлась на немного неточные удары. А вот гости свой шанс использовали на 73-й минуте, когда Джонджо Шелви с правого угла поля подал к ближней штанге, и Каллум Уилсом головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. В концовке автор гола мог забить снова, но, оказавшись сам перед воротами, запустил мяч  в штангу.  Впрочем, на 90-й минуте Каллум все же забил в похожей ситуации. 2:0, и «Ньюкасл» с 22 очками вышел на 15-е место.

Протокол игры  
Эвертон 0:2 Ньюкасл
    73' Уилсон Каллум (0:1)
    90' Уилсон Каллум (0:2)
Пикфорд Джордан Коулмэн Шеймус Мина Йерри Кин Майкл   61' Динь Люка Дукуре Абдулай Сигурдссон Гильфи   33' Айуоби Алекс   63' (Гомеш Андре (   63') Родригес Хамес   79' Ришарлисон Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Дэйвис Том Ольсен Робин Кенни Джонджо Годфри Бен Виржиния Жоау Холгейт Мэйсон Гордон Энтони
Дарлоу Карл   84' Манкильо Хави Ласcеллс Джамал   4'   54' (Кларк Киран (   54') Шёр Фабиан Льюис Джамал Хэйден Айзак Хендрик Джефф   89' Шелви Джонджо   21' Альмирон Мигель Уилсон Каллум Фрейзер Райан   67' (Сент-Максимин Аллан (   67')
Запасные: Лонгстафф Мэттью Кэрролл Эндрю Гейл Дуайт Жоэлинтон Крафт Эмиль Дубравка Мартин Андерсон Эллиот
30 января. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Ньюкасл
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