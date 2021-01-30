Игрок «Ньюкасла» оштрафован за поход в парикмахерскую

Форвард «Ньюкасла» Жоэлинтон был наказан руководством клуба по причине нарушения коронавирусного протокола. Об этом информирует издание The Sun.

Согласно данным источника, 24-летнего бразильского нападающего оштрафовали за посещение парикмахерской.

«Есть протоколы COVID-19. Наш клуб настаивает на том, что игроки должны придерживаться всех правил. Мы разочарованы поступком Жоэлинтона», - высказался представитель «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии бразильский форвард сыграл 16 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.