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Тухель хочет видеть Маркиньоса в «Челси»

30 Января 2021, 13:31,

Global Look Press

Защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Маркиньос попал в сферу интересов английского топ-клуба. По сообщениям издания Le10sport, заполучить 26-летнего футболиста в свои ряды хочет лондонский «Челси».

Новый главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель настаивает на подписании своего бывшего подопечного. Немецкий специалист рассчитывает, что Маркиньос и Тьяго Силва составят основную пару центральных защитников лондонского коллектива.

Маркиньос выступает в составе парижского гранда с 2013-го года. В текущем розыгрыше французского чемпионата защитник провел 13 поединков, в которых забил гол и получил желтую карточку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Трансферы футбола - зима 2021, Томас Тухель, Маркиньос
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Комментарии (2)
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Соломон
30 Января 2021, 17:13

Конечно любопытно , когда Тухель осуществит свою розовую мечту в Котбусе, а вот товарисчь Маркиньос в свои 26 с его то опытом весьма бы пригодился в вечно меньжующейся в последнее время обороне Челси. А лаве у Ромки на покупки переведется, примерно тогда, когда высохнет последняя капля нефти на планете.

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ARTUR
30 Января 2021, 13:56

Наверное ему нужно подумать куда самому лыжи навострить ))) Рому скоро обонкротят и челсяки снова станут нищими , а Тухель пойдет в Котбус ))

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