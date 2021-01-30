Тухель хочет видеть Маркиньоса в «Челси»

Защитник сборной Бразилии и «ПСЖ» Маркиньос попал в сферу интересов английского топ-клуба. По сообщениям издания Le10sport, заполучить 26-летнего футболиста в свои ряды хочет лондонский «Челси».

Новый главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель настаивает на подписании своего бывшего подопечного. Немецкий специалист рассчитывает, что Маркиньос и Тьяго Силва составят основную пару центральных защитников лондонского коллектива.

Маркиньос выступает в составе парижского гранда с 2013-го года. В текущем розыгрыше французского чемпионата защитник провел 13 поединков, в которых забил гол и получил желтую карточку.