Бернард близок к переходу в «Аль-Наср»

Бразильский полузащитник Бернард Дуарте близок к уходу из «Эвертона». 28-летний футболист продолжит карьеру в ОАЭ, об этом сообщил посредством «Твиттера» журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, новым местом работы вингера станет клуб «Аль-Наср». Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения.

Бернард перешел в «Эвертон» из донецкого «Шахтёра» летом 2018-го года. Футболист подписал с мерсисайдцами контракт до середины 2022-го года.

Бразилец сыграл шесть матчей в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. На его счету один гол.