Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Сульшер оценил влияние Фернандеша на игру «Манчестер Юнайтед»

30 Января 2021, 12:17,

Твиттер

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил вклад португальского хавбека Бруну Фернандеша в успехи команды.

«Конечно, Фернандеш помог нам. Он был подписан как раз в тот момент, когда «Манчестер Юнайтед» требовался такой футболист. Бруну подходит нам, а мы подходим ему. С первого своего матча Фернандеш начал влиять на игру команды», - передает слова норвежского тренера портал Goal.

26-летний полузащитник перешел в стан «красных дьяволов» в конце января 2020-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Бруну провел 20 матчей, записав на свой счет 11 забитых мячей (5 - с пенальти) и семь голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Бруну Фернандеш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
andpet
30 Января 2021, 13:29

всё хорошо конечно но вот только мы видим по последним играм как он с дулся от этого и заметен результат на лицо.об этом конечно кроме меня никто не скажет.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола