Сульшер оценил влияние Фернандеша на игру «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил вклад португальского хавбека Бруну Фернандеша в успехи команды.

«Конечно, Фернандеш помог нам. Он был подписан как раз в тот момент, когда «Манчестер Юнайтед» требовался такой футболист. Бруну подходит нам, а мы подходим ему. С первого своего матча Фернандеш начал влиять на игру команды», - передает слова норвежского тренера портал Goal.

26-летний полузащитник перешел в стан «красных дьяволов» в конце января 2020-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Бруну провел 20 матчей, записав на свой счет 11 забитых мячей (5 - с пенальти) и семь голевых передач.