Сульшер оценил влияние Фернандеша на игру «Манчестер Юнайтед»

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30 Января 2021, 12:17,
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Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил вклад португальского хавбека Бруну Фернандеша в успехи команды.
«Конечно, Фернандеш помог нам. Он был подписан как раз в тот момент, когда «Манчестер Юнайтед» требовался такой футболист. Бруну подходит нам, а мы подходим ему. С первого своего матча Фернандеш начал влиять на игру команды», - передает слова норвежского тренера портал Goal.
26-летний полузащитник перешел в стан «красных дьяволов» в конце января 2020-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Бруну провел 20 матчей, записав на свой счет 11 забитых мячей (5 - с пенальти) и семь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Бруну Фернандеш
всё хорошо конечно но вот только мы видим по последним играм как он с дулся от этого и заметен результат на лицо.об этом конечно кроме меня никто не скажет.