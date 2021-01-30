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Моуринью: «Травма Кейна - шанс для Бэйла проявить себя»

30 Января 2021, 11:36,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что травма нападающего Гарри Кейна станет шансом для валлийского вингера Гарета Бэйла.

«Это шанс для Бэйла. С каждым днем он чувствует себя все лучше и лучше. Когда команда теряет футболиста уровня Кейна, на первые роли должны выходить другие игроки. Надеюсь, у Гарета получится это сделать», - передает слова португальца издание Daily Mail.

Ранее стало известно, что из-за травмы Кейн выбыл из строя на несколько недель.

Бэйл перебрался в «Тоттенхэм» из «Реала» на правах аренды. В текущем сезоне АПЛ 31-летний вингер сыграл пять матчей и забил один гол.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Гарет Бэйл
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Комментарии (1)
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0
andi
30 Января 2021, 13:30

Но тогда Бейлу придется забыть о гольфе.

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