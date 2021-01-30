«Челси» предложит новые контракты Силве и Жоржиньо

Руководство лондонского «Челси» планирует пролонгировать сотрудничество с двумя футболистами, об этом рапортует портал Goal. Речь идет о защитнике Тьяго Силве и полузащитнике Жоржиньо.

Как сообщает источник, «пенсионеры» довольны выступлениями игроков и намерены предложить им новые контракты на улучшенных условиях.

36-летний Силва сыграл 15 матчей в нынешнем сезоне Премьер-лиги, записав себе в актив два забитых мяча.

Что касается Жоржиньо, то 29-летний хавбек принял участие в 12 поединках чемпионата Англии, забил три гола (все - с пенальти) и сделал одну результативную передачу.