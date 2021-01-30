Лингард высказался о переходе в «Вест Хэм»

Атакующий полузащитник Джесси Лингард прокомментировал свой переход из «Манчестер Юнайтед» в лондонский «Вест Хэм». Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2020/2021.

«Я немного волнуюсь, это новая страница моей карьеры. Перешел в «Вест Хэм», чтобы много работать и помогать команде своим опытом. Хочу вернуться на поле и наслаждаться игрой.

У меня было много вариантов, но я отдал предпочтение «молотобойцам». Я хорошо знаком с главным тренером команды Дэвидом Мойесом», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 28-летний вингер на поле не появлялся.